Fanáticos piden que Shaggy de Scooby Doo sea incluido como uno de los personajes de Mortal Kombat 11 | VIDEO

Shaggy, el conocido personaje de Scobby Doo, podría ser el próximo personaje invitado en la exitosa franquicia de juegos de peleas Mortal Kombat. Bueno, así lo quieren los fans ya que más de 60 mil de ellos han firmado una petición para que Shaggy Rogers aparezca en Mortal Kombat 11.



Así como lo leen, el cobarde personaje que acompaña a Scobby Doo desde sus inicios ha sido escogido por los fans como el peleador secreto para enfrentar a Scorpion, Sub Zero, Raiden y otros famosos personajes de Mortal Kombat.



Aunque la idea no tiene ni pies ni cabeza, técnicamente es posible ya que los derechos de Shaggy y otros personajes de Scobby Doo se encuentran en poder de Warner Bros. La petición fue hecha por los fans a través de la web Change.org.

Recordemos que en Mortal Kombat han aparecido famosos personajes de otras franquicias como Jason Vorhees de Friday 13, Freddy Krueger de Pesadilla en la Calle del Infierno, el Depredador, y Leather Face de la Masacre en Texas.



Incluso vimos a los superheroes de DC como Batman, Superman, La Mujer Maravilla y otros enfrentando a los personajes más populares de Mortal Kombat.

Recordemos que hace unos días se anunció que la superestrella de WWE Ronda Rousey aparecerá en Mortal Kombat 11, como Sonya Blade.



El lanzamiento oficial de Mortal Kombat está previsto para el 23 de abril del 2019, para las plataformas de X Box, PlayStation 4, Nintendo Switch y PC.