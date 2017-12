Navidad: 10 videojuegos perfectos para regalar a un 'gamer' en estas fiestas [FOTOS]

Con la Navidad llega también la preocupación por encontrar regalos que alegren a quienes los reciben, aumenta conforme llegamos a la fecha esperada. Los videojuegos son una opción que no fallan y más aún si a quién deseas sorprender es todo un 'gamer'.

Desde hace algunos meses se han ido presentando los lanzamientos más importantes de videojuegos para consolas, que podrán sacarte de apuros esta Navidad.

A continuación te presentamos un listado con los mejores títulos que un gamer adoraría tener como regalo en esta Navidad:

• Pro Evolution Soccer 2018



Septiembre no solo ha sido el mes donde se ha visto el inicio de una temporada en las grandes ligas, también ha sido la llegada de una nueva entrega como PES. La gran novedad para el público peruano ha sido la inclusión de dos reconocidos equipos locales: Alianza Lima y Sporting Cristal, como se sabe Alianza se coronó campeón nacional recientemente, lo cual desatará un ambiente más competitivo entre sus hinchas.

• Gran Turismo Sport



Compartiendo el volante con la FIA (Federación Internacional del Automóvil), la nueva entrega de Gran Turismo llega luego de varios años de ausencia. Siendo uno de los títulos más esperados. Con gráficas en 4K y 162 vehículos, tanto de competición como comerciales, que harán las delicias de los entusiastas del automovilismo.

• Call Of Duty: WWII



Regresó al conflicto armado más emblemático del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial, con nuevas modalidades de juego para interactuar mejor entre amigos. El CoD sumerge a los jugadores en frenéticos combates terrestres en algunas de las localizaciones más icónicas.

• Crash Bandiccot Nsane Trilogy



El regreso del marsupial ha sido creado desde cero para PlayStation 4 con mejores animaciones, ambientes y cinemáticas recreadas. Es un golpe directo a la nostalgia de quienes disfrutamos sus aventuras hace 20 años, manteniendo la esencia que tanto caracterizó al juego.

• Uncharted The Lost Legacy



Una de las franquicias más importantes de PlayStation, regresa siendo una expansión independiente de la serie Uncharted. En esta entrega, Chloe Frazer y Nadine Ross se adentran en una guerra civil en la India para recuperar el Colmillo perdido de Ganesh.

• Horizon Zero Dawn



Horizon Zero Dawn es un videojuego de rol con elementos de acción y aventura en tercera persona. El juego se ambienta en un mundo post-apocalíptico donde reina la naturaleza, las zonas rurales, zonas montañosas y bosques.

• Knack 2



Knack tiene una habilidad que le permite incorporar hielo, metal y otras sustancias en su cuerpo, dándole nuevas habilidades de un nivel a otro. El Director del juego de Mark Cerny describe el juego como "un poco como Crash Bandicoot, y un poco como KatamariDamacy".

• The Evil Within 2



The Evil Within 2 es la secuela directa del videojuego The Evil Within, se trata de un survival horror en el que el jugador vuelve a encarnar al atormentado Sebastian Castellanos para llevarlo por un camino de redención y sacrificio.

• Wolfenstein 2: The New Colossus



The New Colossus vuelve a ser un trepidante shooter, que nos ofrece superar un nivel tras otro para, entre combate y combate, narrarnos una excelente historia de guerra, ciencia ficción, amor, luchas sociales, prejuicios y violencia.

• ARK



El juego se puede jugar en primera o tercera persona. El mundo se puede recorrer a pie, navegando en barca o montando un dinosaurio. Los jugadores pueden usar armas de fuego o armas improvisadas en contra de los humanos y criaturas hostiles, con la posibilidad de construir bases para defenderse.