PlayStation: Regresa 'Días de Play', el Black Friday de la consola

Como muchos saben, el Black Friday es una fecha que inaugura la temporada de compras navideñas con grandes y significativos descuentos. Por ello, muchas marcas se vuelven protagonistas en esta festividad, en nuestro país 'Días de Play' llega con una promoción en videojuegos que estará disponible del 16 al 30 de noviembre.



Durante estos días, los 'bundles' FIFA19 y Hits Bundle 4 tendrán una reducción de precio especial, de s/1,799 a s/1,499, incluyendo consola PS4 con mandos; el videojuego FIFA19 en su bundle respectivo, y tres juegos exclusivos en el Hits Bundle 4, que a continuación te los presentamos:



God of War



Un impactante replanteamiento de God of War que combina los elementos característicos de la icónica serie: el combate brutal, las luchas épicas entre dioses y una escala impresionante. Con una narración intensa y emotiva que vuelve a definir el mundo de Kratos.



Shadow of the Colossus



Esta versión remodelada (primera aparición en PSOne), te conducirá por un viaje impresionante a través de tierras antiguas para buscar bestias gigantescas. Con tan solo una espada y un arco, explora las tierras espaciosas y descubre cada Colossus, que te presentará un desafío exclusivo.



Horizon Zero Dawn



En un mundo donde las máquinas dominan la tierra, y la raza humana vive en sociedades tribales primitivas, Aloy deberá enfrentarse a la tierra salvaje plagada de máquinas y descubrir los secretos que están enterrados en lo más profundo de la tierra.



Sin duda, el Black Friday traerá muchas sorpresas este año, ya que, en Perú, cada vez más marcas se suman a esta temporada especial. Si eres un aficionado a los videojuegos, y no has podido gozar aún de esta experiencia, esta es una gran oportunidad para obtener una icónica consola.