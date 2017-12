Recuento 2017: Top 20 de los mejores videojuegos del año [VIDEOS y FOTOS]

El 2018 está a la vuelta de la esquina pero el año que se nos va será recordado por los gamers como uno de los mejores para la industria de los videojuegos, en donde los buenos títulos fueron una constante entre lanzamiento y lanzamiento.



Títulos como Horizon Zero Dawn, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Persona 5, por nombrar algunos, se convirtieron en favoritos instantáneos de la crítica, además de ser rotundos éxitos de venta para las distintas consolas que existen en el mercado.



El 2017 también pasará a la historia como el año en que Nintendo dio inicio a la nueva generación de las consolas con el lanzamiento del primer dispositivo híbrido de la historia: el Nintendo Switch y su nada despreciable catálogo de juegos.



A continuación, enumeramos 20 de los mejores videojuegos lanzados este año y que aspiran a convertirse en clásicos a futuro:

The Legend of Zelda - Breath of the Wild

Considerado por muchos como el juego revelación del año, The Legend of Zelda fue uno de los títulos de lanzamiento de la Nintendo Switch, la nueva consola de Nintendo que rompió esquemas en este 2017. Sin duda, un título que todo fanático de la saga debe jugar ya que es un open world que te asegurará muchas horas de diversión.

Horizon Zero Dawn

Otro de los favoritos de la crítica especializada, Horizon Zero Dawn y su trama ambientada en un futuro post-apocalíptico donde las máquinas son la raza predominante de la Tierra sorprendieron a más de uno en el 2017. Este juego exclusivo para PlayStation se hizo acreedor a varios premios y fue uno de los más vendidos.

Super Mario Odyssey

​Cuando Nintendo anunció el lanzamiento del Nintendo Switch, jamás se imaginaron el golazo que terminaría siendo Super Mario Odyssey. A solo unas cuantas horas previas a su lanzamiento oficial, ya había sido considerado por los críticos especializados como una obra maestra y como uno de los mejores videojuegos de todos los tiempos.

NieR:Automata

Uno de los mejores action role-playing de las consolas de esta generación. A poco de su lanzamiento, NieR: Automata recibió muy buenas críticas, destacando su narrativa, caracterización de sus personajes, profundidad temática, banda sonora, sistema de combate, entre otros aspectos, aunque ciertos aspectos técnicos y visuales le jugaron en contra. Pero sin duda, es un must-play.

Playerunknown’s Battlegrounds

​Una de las sorpresas del 2017. Este videojuego de batalla en línea multijugador masivo real fue lanzado en Windows mediante el programa de acceso anticipado de Steam en marzo de 2017, llegando a vender más de cuatro millones de copias en un plazo de tres meses. Su éxito fue tal que fue porteado a fines de año exclusivamente para Xbox One.

Cuphead - Don't deal with the Devil!

​Si eres fanático de los juegos de plataforma 2D y de la animación de los años 30 al mismo estilo del gran Leon Schlesinger, pues Cuphead - Don't deal with the Devil! es tu opción perfecta. Alabado por su estilo artístico y su desafiante dificultad, fue un éxito comercial y críticamente hablando, llegando a vender más de 2 millones de copias a fines de 2017.

Injustice 2

Al igual que su predecesor, la nueva entrega de Injustice rápidamente se convirtió en una de las favoritas de la comunidad de fighting games por su nutrido roster de personajes del Universo de DC Comics (además de invitados sorpresa de otras compañías) y novedoso sistema de combate.

Splatoon 2

Nintendo parece que recuperó su toque del Rey Midas este 2017 ya que la mayoría de juegos que lanzó este año para acompañar a su consola Nintendo Switch se convirtieron en poco tiempo en los más vendidos. Su colorido shooter multiplayer no decepciona y mantiene fresca esta franquicia para futuras entregas.

Tekken 7

Antes no era muy fanático de la saga Tekken, ya que preferí siempre los juegos 2D a los 3D. Sin embargo, tras probarlo de modo competitivo durante unas semanas, se convirtió en uno de mis favoritos. Y tuve también la oportunidad de decírselo en persona a una de las mentes detrás de su desarrollo: Katsuhiro Harada, que estuvo de visita por Lima para el torneo Collision que contó con el apoyo de Bandai Namco.



Su bien balanceado roster de personajes (con variopintos invitados que pueden adquirirse vía DLC), su motor gráfico y nuevas mecánicas hacen impredecibles los combates. Sin duda, Tekken 7 una buena alternativa tanto para los jugadores casuales como para los más experimentados en el mundo de los fighting games.

Nioh

Otro de los "engreídos" de la crítica especializada. Nioh fue alabado por sus mecánicas, dificultades, uso del folclore japonés y su estética, así como el darles la opción a los jugadores de elegir distintos modos gráficos para la versión de PlayStation 4 del juego. En un año lleno de tan buenos juegos, este queda entre mis grandes deudas por saldar para el 2018.

Persona 5

​Otro de los grandes favoritos del año para la críticas especializada y considerado como uno de los role-playing más grandes de la historia, Persona 5 -la sexta entrega cronológicamente de la saga Persona que a su vez forma parte del universo de Megami Tensei- obtuvo numerosas premios a Juego del Año hacia fines del 2017. Y es que admitámoslo, sus 140 horas de juego y múltiples finales son una delicia exótica para cualquier gamer.

Yakuza 0

​La precuela de la serie Yakuza, que muchos de nosotros jugamos en PlayStation 3 y que hizo su salto a la nueva generación de consolas. Sus gráficos remasterizados fueron un exquisito complemento para disfrutar al máximo de la historia de Kazuma Kiryu y Goro Majima, alternando entre ambos en determinados puntos del juego.

Assassin’s Creed Origins

​Considerado hasta la fecha como el mejor de la saga, Assassin's Creed Origins es también alabado por su trama, personajes, elenco de voces, sus sistema de juego, su inmersiva visión del antiguo Egipto y apartado grafico, aunque como todo juego de Ubisoft no escapa de su mala fama de problemas técnicos. Si eres fan de los juegos de acción y aventura, este es uno que debes jugar sí o sí.

Resident Evil 7: Biohazard

¿Qué sale de la mezcla de la realidad virtual y una de las franquicias de terror más aclamadas del mundo de los videojuegos? Esta pieza maestra que trae de vuelta lo que hizo grande a este clásico de Capcom con un enfoque distinto al que nos tenía acostumbrado: cambiar los zombies por los caníbales. Si bien el juego puede disfrutarse sin el PlayStation VR, se recomienda usarlo con este dispositivo para una mejor experiencia.

Uncharted: The Lost Legacy

Uncharted, una de las franquicias más importantes de PlayStation, regresa con un spin-off con dos personajes que se robaron la atención de los gamers en todos los aspectos. En esta entrega, Chloe Frazer y Nadine Ross se adentran en una guerra civil en la India para recuperar el Colmillo perdido de Ganesh. ¿Serán estas dos las nuevas protagonistas de la saga?

Hellblade Senua's Sacrifice

Una de las grandes sorpresas del 2017 proveniente de un estudio independiente. Con su peculiar mezcla de géneros, que van desde la aventura, la acción, el hack and slash, puzzles y el horror de supervivencia, Hellblade Senua's Sacrifice se convirtió en un favorito instantáneo para la crítica especializada, que también destacó a su reparto de voces y sus cinemáticas al mismo estilo de las grandes producciones de Hollywood.



Otro aspecto a resaltar es su enfoque único sobre la psicosis, que contó con la ayuda de profesionales especializados en la salud mental para abordar la condición que padece la protagonista.

Wolfenstein II - The New Colossus

Vuelve uno de los first person shooters más famoso de la historia de los videojuegos. En esta entrega continuamos con la pelea del soldado William "B.J". Blazkowicz y su lucha contra los nazis en un futuro en el que el ejército de Hitler jamás fue derrotado en la Segunda Guerra Mundial y dominó el mundo.

The Evil Within 2

El 2017 fue, sin lugar a dudas, el año en el que terror estuvo de moda. Al igual que su predecesor, la secuela de The Evil Within recibió buenas críticas destacando su apartado visual, la atmósfera de juego y su dificultad, aunque la trama del juego y sus personajes dejaron mucho que desear.

Call of Duty WWII

Regresó al conflicto armado más emblemático del siglo XX, la Segunda Guerra Mundial, con nuevas modalidades de juego para interactuar mejor entre amigos. El Call of Duty: WW II sumerge a los jugadores en frenéticos combates terrestres en algunas de las localizaciones más icónicas.

South Park: The Fractured But Whole

Pese a sus constantes retrasos, la nueva entrega de la saga de South Park para las principales consolas de videojuegos no decepcionó y recibió buenas críticas de la prensa especializada. Entre los aspectos que destacaron figuran sus mejores respecto a su predecesor, la creatividad de los escenarios y la fidelidad con la serie.



Al igual que en el programa de televisión, sus creadores Trey Parker y Matt Stone escribieron los guiones para el videojuego, supervisaron el proyecto y proporcionaron las voces de varios personajes. Otro dato a mencionar es que cuenta con un doblaje al español latino.



