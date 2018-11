Spyro Reignited Trilogy, un regreso de alto vuelo del pequeño dragón púrpura de los videojuegos | ANÁLISIS

En 1998, un pequeño dragón púrpura llamado Spyro se convirtió en un ícono de la novel PlayStation con sus desopilantes aventuras, ayudando de paso a cimentar el legado de esta consola como una de las más importantes en la historia de los videojuegos. Ahora, veinte años después, los gamers de hoy podrán revivir la extinta llama de este clásico con la colección Spyro Reignited Trilogy , que hace su debut en las consolas de la presente generación con gráficos que le sacan el jugo al motor Unreal Engine 4 y sonidos remasterizados.

Destacando la misma jugabilidad y jocosos diálogos pero con gráficos en resolución HD, grandes y chicos podrán disfrutar de este juego de plataforma desarrollado por Activision y Toys for Bob como si fuera la primera vez, ya que el manejar al protagonista en su lucha contra los villanos que amenazan la paz y tranquilidad del Reino de los Dragones puede llegar ser la experiencia más frustrante pero reconfortante que cualquier fanático de los videojuegos pueda tener (como solía ser con cualquier clásico de aquella época, así que se perdona).

Spyro puede atacar a sus enemigos de tres maneras: escupiéndoles fuego, embistiéndolos a velocidad y propinándoles certeros cabezazos al saltar; sin embargo, con la ayuda de ciertos amplificadores de poder que puedes encontrar en los numerosos niveles que componen la trilogía, su arsenal de movimientos se incrementa y le permite hacer cosas que por lo general no puede, como volar a su antojo por un tiempo limitado, escupir objetos que infringen más daño a los oponentes y tener un aliento congelante o llamas más poderosas.

Una de las jocosas escenas de Spyro Reignited Trilogy. (Crédito: PlayStation)

Un dato que vale la pena destacar es que Stewart Copeland , integrante de la mítica banda The Police y compositor original de la banda sonora de los títulos de Spyro, está de vuelta con nuevos temas para Spyro Reignited Trilogy, que engloban en un viaje de rock orquestal lo mejor de los tres juegos para el deleite de los jugadores de todas las edades. Pero si eres de lo que prefiere la antigua música, podrás cambiarla a través del menú Opciones cuando gustes.

Spyro Reignited Trilogy está compuesto por tres entregas (Spyro the Dragon, Spyro Ripto’s Rage y Spyro Year of the Dragon), que son jugables en cualquier orden que uno elija ya que el terminar uno no afecta en nada el desarrollo de la trama pero se recomienda empezar desde el primero para acostumbrarse a los controles, ya que el impetuoso dragón puede llegar a ser difícil de maniobrar, sobre todo cuando ejecuta sus carreras a toda marcha para poder atacar o planear distancias cortas.

A medida que avances en el juego y explores nuevas áreas, Spyro aprenderá nuevos movimientos que te ayudarán a completar con mayor facilidad los desafíos que se interpongan en tu camino. Por ejemplo, en Spyro Ripto’s Revenge, el pequeño dragón puede adquirir, por unos cientos de gemas (la moneda del juego), la habilidad de bucear para adentrarse en el agua o la de ejecutar un cabezazo tras saltar para ayudarlo a destruir objetos en su incansable búsqueda de tesoros.

Derrotar a Gnasty Gnorc, Ripto (junto a sus secuaces Crush y Gulp) y a la malvada hechicera del Reino de los Dragones no será sencillo pero gracias a los aliados que harás a lo largo de tus aventuras, podrás conseguirlo mientras tratas de completar los retos ocultos en cada nivel, que al completarlos en su totalidad, te permitirán desbloquear galerías de arte conceptual de cada uno de los tres juegos para así tener un detrás de cámaras de cómo fueron creados algunos de tus personajes favoritos de la saga.

Disponible ya en tiendas por departamento y establecimientos especializados en venta de videojuegos para las plataformas PlayStation 4 y Xbox One, Spyro Reignited Trilogy es una excelente oportunidad para que en esta Navidad una nueva generación de gamers disfrute de un verdadero clásico y por qué no, aquellos de la vieja escuela como nosotros revivamos la dicha de jugar hasta el cansancio en la recordada primera consola de Sony con la que muchos crecimos.

Ronie Bautista Gonzales

* Gracias a Activision por facilitarnos una copia digital del juego para esta reseña

