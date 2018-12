The Game Awards 2018: Ubisoft anuncia nuevo juego del universo Far Cry Ubisoft también publicó el primer tráiler de su nueva producción relacionada al universo de Far Cry.

- / - Ubisoft también publicó el primer tráiler de la nueva producción relacionada al universo de Far Cry. (Foto: Ubisoft) - / - Ubisoft también publicó el primer tráiler de la nueva producción relacionada al universo de Far Cry. (Foto: Ubisoft) - / - Ubisoft también publicó el primer tráiler de la nueva producción relacionada al universo de Far Cry. (Foto: Ubisoft) - / - Ubisoft también publicó el primer tráiler de la nueva producción relacionada al universo de Far Cry. (Foto: Ubisoft) - / - Ubisoft también publicó el primer tráiler de la nueva producción relacionada al universo de Far Cry. (Foto: Ubisoft)