¿Tienes que hacer compras por Navidad y no tienes tiempo para hacerlas? Glovo es la app que buscabas

Cada vez es mayor la cantidad de personas que recurren a la tecnología para realizar compras, y así evitarse el pesado tráfico y la 'locura' de las compras de Navidad en centros comerciales, tiendas y supermercados con un simple clic desde el celular y recibirlo en pocas horas.



Aunque al hablar de esto lo primero que nos viene a la cabeza son las tiendas online, en el Perú ya existe Glovo, la app que con su formato de “multidelivery on-demand” te ofrece diferentes opciones para comprar todo lo que necesites con un simple clic desde la el celular y recibirlo en menos de una hora o programarlo.



TODO “LO QUE SEA” PARA NAVIDAD

En Glovo puedes encontrar una gran variedad de productos que son excelentes para regalar en Navidad, y lo mejor de todo es que lo puedes recibir al momento o programarlo para enviarlo a esa persona especial a quién podrás sorprender en esta temporada de fiestas.



Carteras, juguetes, libros, ropa, son solo algunas de las opciones que puedes encontrar en la categoría de “Regalos y más” de la aplicación. Solo debes asegurarte que el producto no pese más de 8 kilos y sus medidas entren en la mochila del Glover.



No olvidar la categoría que hace a Glovo único, “lo que sea”, que permite al usuario pedir cualquier producto de cualquier tienda o lugar. Una vez realizada la solicitud, el cliente puede ver, mediante geolocalización, qué mensajero llevará su pedido y el recorrido que éste realizará, todo en tiempo real.



Glovo - Tú pide. Nosotros vamos.

TODO PARA LA CENA DE NAVIDAD

Pero la facilidad no solo es para quienes quieren celebrar con regalos, sino también para preparar la cena en casa con los servicios de delivery de restaurantes y supermercados.



Encuentra tu restaurante favorito en la opción “Restaurante” del app, si no lo encuentras en la lista no te preocupes, siempre puedes usar la opción “Lo que sea” y podrás pedir a un Glover que vaya por ti.



Si te encuentras preparando la cena y olvidaste un ingrediente o algo del supermercado, puedes solicitar la opción del mismo nombre y un Glover irá a comprarlo por ti. También puedes programar la compra por si estás muy ocupado y quieres que tus productos lleguen a una hora específica a tu casa.



El pago se realiza desde la misma app, es decir, se debita de tu método de pago registrado que puede ser tarjeta de crédito o débito. El monto de la compra lo podrás validar con el recibo que el Glover te presente al llegar al destino.

