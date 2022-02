La invasión de parte de Rusia a territorio ucraniano está dejando cada vez más daños. Desde que Vladimir Putin autorizó el despliegue de tropas, cientos de heridos y muertos se han registrado. Como respuesta ante este ataque, diversas compañías han decidido bloquear a Rusia. Una de ellas es la página para adultos, PornHub, que ahora prohíbe el ingreso de usuarios rusos.

Diversos consumidores rusos de la página han reportado que no han podido ingresar al sitio web. Al ingresar, han visto una nota con un mensaje de apoyo a la nación ucraniana.

PORNHUB PROHÍBE EL INGRESO DE USUARIOS RUSOS

A través de las redes sociales, una cantidad de usuarios rusos empezaron a reportar que no podían ingresar a la página para adultos, PornHub. Cada vez que quería ingresar, les aparecía una nota.

En ella se podía apreciar una bandera ucraniana y un mensaje de apoyo al país que está siendo invadido por Rusia. De esa manera, la página estaría mostrando su solidaridad con Ucrania.

Sin embargo, parecería que este no es ningún mensaje de restricción de ingreso. Uno de los usuarios que reportó este incidente determinó que en realidad es la verificación de edad forzada, que está activa desde hace 5 años por las leyes del país.

A pesar de eso, no se ha tenido más información de este bloqueo por parte de la página. Si bien la web aún no se ha manifestado, no sería extraño que suceda luego de la gran cantidad de prohibiciones que hay frente al país liderado por Putin.