Pokémon GO y las misiones de "Acechando en las sombras"

¿Estás dispuesto a enfrentarte con los villanos de Pokémon GO ? Ya hay una investigación exclusiva. Aunque se habían dado algunos detalles mínimos sobre la presencia de nuevos personajes en el juego para smartphone de Niantic, por fin estos han arribado a la aplicación: se trata de los miembros del Team Rocket GO.

Con el lanzamiento de estos villanos, también se ha habilitado una nueva investigación especial que se denomina "Acechando en las sombras" en Pokémon GO.

Son en total 6 tareas, las mismas con las que obtendrás algunas recompensas cuando las finalices. ¿Quieres saber qué Pokémon aparecerán? Entonces te dejamos el siguiente listado más buscado de internet.

¿Quieres enfrentar a Giovanni? Entonces estas son las misiones que puedes realizar en Pokémon GO. (Foto: Nintendo)

Acechando en las sombras (1/6)

Gira 10 PokéStops (500 XP)

Derrota a 3 Team GO Rocket (500 XP)

Atrapa 1 Pokémon Sombra (500 XP)

Recompensa: 500 Stardust, 10 Poké Balls, 10 Razz Berries

Acechando en las sombras (2/6)

Gira un PokéStop 5 días seguidos (750 XP)

Purifica 15 Pokémon Sombra (750 XP)

Gana 5 incursiones (750 XP)

Recompensa: 1,000 Stardust, 3 Hyper pociones, 3 Revivir



Acechando en las sombras (3/6)

Construye un radar derribando a cada uno de los miembros del Team Rocket y combinando seis componentes misteriosos.



Acechando en las sombras (4/6)

Derrota al líder del cohete Team Go Arlo (1000 XP)

Derrota al equipo Go Rocket Leader Cliff (1,000 XP)

Derrota a Team Go Rocket Leader Sierra (1,000 XP)



Acechando en las sombras (5/6)

En este paso, rastrearás a Giovanni gracias a tu nuevo radar y rescatarás a un Pokémon legendario de las Sombras.

Acechando en las sombras (6/6)

Pokémon legendario: Moltres, Articuno o Zapdos