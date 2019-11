Entérate qué criaturas usar para vencer a Arlo, Cliff y Sierra en Pokémon GO ¿Ya llegaste a la misión número 3 de Pokémon GO? “Acechando en las sombras”, el nuevo especial del videojuego para smartphone, presenta a Cliff, Arlo y Sierra, pertenecientes al Team Rocket GO. Conoce cómo derrotarlos.

¿Cómo vencer a los mimebros del Team Rocket GO y superar la misión 4? (Foto: Nintendo) ¿Cómo vencer a los mimebros del Team Rocket GO y superar la misión 4? (Foto: Nintendo)