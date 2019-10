Regigigas llega a Pokémon Go junto con los otros tres 'Regis' del juego ¿Quieres atrapar a uno de los 'Reyes Magos' de Pokémon GO? Niantic no solo ha anunciado el regreso de Regirock, Regice y Registeel, sino también el ingreso de Regigigas al juego, el cual solo podrá capturarse siempre y cuando pagues esta cantidad.

