Pokémon Go lanza a Sierra, la nueva integrante del Team GO Rocket Niantic sigue remodelando mucho más su videojuego para smartphones. Se trata de Pokémon Go y ahora trae un nuevo personaje para hacer miles de calamidades dentro de tu ciudad: Sierra, del Team Go Rocket.

Conoce el nuevo personaje que llega a Pokémon GO y que podría aterrizar en noviembre. Se trata de Sierra. (Foto: Niantic) Conoce el nuevo personaje que llega a Pokémon GO y que podría aterrizar en noviembre. Se trata de Sierra. (Foto: Niantic)