¿Quieres a Uxie, Mespirit y Azelf? Este 28 regresan a Pokémon GO

¡Tu última oportunidad! Pokémon GO se encuentra realizando el Festival Acuático, en el que varias criaturas de tipo agua se encuentran dispersas en todo el mundo y puedes capturarlas con total facilidad. Pero esa no es la única sorpresa que prepara Niantic, creadora del juego para smartphones.

El próximo 28 de agosto, entre las 6 p.m. a 7 p.m., volverán a aparecer los personajes considerados como "el trío del lago" de Pokémon GO.

Se tratan de Uxie, Mespirit y Azelf. Aunque esto cause mucha emoción en las personas, cabe precisar que no aparecerán en todo el mundo, sino que se repartirán las diferentes regiones de la siguiente manera:

Uxie se mostrará en Asia y el Pacífico; mientras que Mespirit en Europa-Medio Oriente-África e India.

Conoce en qué lugares específicamente aparecerán los Pokémon Uxie, Mespirit y Azelf en Pokémon GO. (Foto: Pokehub)

Mientras que en los países de Latinoamérica, incluyendo el Perú, así como Groenlandia hará su presencia en los gimnasios el Pokémon llamado Azelf.

El Trío del Lago hizo su primera aparición en Pokémon GO en abril de este año, pero aparecían de manera aleatoria en estado salvaje. Luego, a partir del 2 de mayo, formaron parte de las Incursiones hasta fin de mes. Desde entonces no han estado en el mundo de Pokémon GO.



Para las Incursiones se puede optar por Pokémon como Mewtwo, Gengar, Tyranitar y Giratina, ya que serán los más poderosos y que tendrán ventaja contra ellos. Especialmente si cuentan con el movimiento Bola Sombra y, en el caso de Tyranitar, cualquier ataque de Tipo Siniestro.



REGIÓN UNOVA LLEGA A POKÉMON GO

Mientras eso sucede, Pokémon GO ha anunciado que durante la segunda mitad de septiembre, específicamente del 16 al 23 de septiembre de 2019, aparecerán los primeros ejemplares de la región Unova o también llamados de la quinta generación.