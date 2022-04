El pasado 25 de abril el mundo de la tecnología se vio removido por la noticia de que Elon Musk compraba todo Twitter por 44.000 millones de dólares . Esta movida se había estado gestando desde hace varios días atrás, hasta que se concretó. Pero, ¿quién es realmente este multimillonario se ha corona como el hombre más rico del mundo?

Musk ha estado metido en diversas controversias. Una de las más reconocidas es el nombre que le puso a su bebé que tuvo con la cantante Grimes. Por otro lado, ha promovido la criptomoneda Doge, basada en la imagen de un perro.

ELON MUSK, EL HOMBRE MÁS RICO DEL MUNDO

El 28 de junio de 1971 nació en Pretoria, Sudáfrica, el ahora multimillonario Elon Musk. Es un físico, programador y empresario que se nacionalizó canadiense y norteamericano. En 2021, fue nombrado el hombre más rico del mundo.

Elon Musk y SpaceX.

Durante 1992, obtuvo una beca de Economía y Física en la Universidad de Pennsylvania. Tres años después de graduarse, se va a California para estudiar su doctorado en Física Aplicada y Ciencias Materiales en la Universidad de Stanford.

Sin embargo, abandona esta entidad educativa para formar su propia empresa. Junto a su hermano Kimbal y su amigo Greg Kouri logra formar Zip2, una empresa dedicada a proporcionar servicios de desarrollo. En 1999 la vendieron 307 millones y Musk se quedó con 22 millones.

LAS EMPRESAS DE ELON MUSK

De esa cantidad, invierte 12 millones de dólares en X.com, una empresa financiera. Luego, esa compañía se fusiona con Confinity y crean PayPal. En ese instante, Musk asume como el CEO, ya que era el mayor accionista.

Desde ahí, la historia de Elon Musk empezó a llenarse de empresas y dinero. Las más reconocidas hoy en día son SpaceX, Neuralink y Tesla Inc. Sin embargo, también tiene otras en su poder como SolarCity, Hyperloop One, Open AI, The Boring Company, Musk foundation y, ahora, Twitter.

SUS MISIONES PRINCIPALES Y LA FORTUNA DE MUSK

En sus épocas universitarias, Musk consideró tres áreas importantes que deben ser exploradas: los avances tecnológicos e Internet, la conquista del espacio para preservar la raza humana y el desarrollo de energía renovable para dejar el combustible fósil.

Elon Musk CEO de Tesla Inc.

Desde ese pensamiento, el sudafricano empezó a diseñar sus diversas compañías. De las que hemos mencioado, SpaceX está dedicada para querer conquistar el espacio, mientras que Tesla y SolarCity se centran en el desarrollo de energía renovable y vehículos eléctricos.

Con todo ello, Elon Musk ha logrado posicionarse como el hombre más rico del mundo. Esto lo logró gracias a la subida de acciones de Tesla Motors en un 14%. Actualmente, su fortuna se aproxima en 200.000 millones de dólares, a pesar de la situación mundial por la COVID-19.