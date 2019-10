Con este truco podrás tomar mejores fotos en la noche

¿Conocías este sencillo truco de tu smartphone ? ¿Alguna vez has querido tomar fotos de noche y no has logrado los resultados que querías? ¿Cómo puedo lograr fotos de gran calidad en mi dispositivo durante los momentos de oscuridad?

En la actualidad, los celulares tanto de gama media como alta están integrando en sus sistemas un nuevo componente denominado como “modo noche” o “modo nocturno”, el mismo que te ofrecerá una mejor visión de las cosas cuando estés lejos de un poste de luz, por ejemplo.

Para ello, deberás ingresar a tu dispositivo móvil en la aplicación de cámara. En él encontrarás, además de la fotografía predeterminada, una opción llamada modo noche.

Por ejemplo, en el Motorola One Vision cuentas con el Night Vision, te permitirá contar con mejores tomas en escenarios urbanos nocturnos, sin muchos objetos en movimiento.

El "modo nocturno" de la cámara genera que puedas hacer mejores tomas con poca luz. (Foto: Motorola)

Esta funcionalidad de la cámara de tu smartphone hace que no te pierdas esos contrastes únicos que solo pueden apreciarse en la oscuridad.

Cabe resaltar que el “modo nocturno” cuenta siempre con un componente llamado OIS, que permite reducir en tus fotos la borrosidad por movimiento no deseado de cámara, como cuando el pulso nos traiciona o cuando grabamos un video mientras caminamos.

En entornos con poca luz, la cámara necesita más tiempo para capturar la foto, y cualquier movimiento, por mínimo que sea, puede arruinarla. En estas situaciones, la estabilización óptica mantiene el sensor de la cámara fija, de modo que tus fotos se verán siempre perfectamente nítidas y con un máximo nivel de detalle.