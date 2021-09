Hoy día se realizó el festival de Netflix Tudum. En el se presentaron avances y novedades de diversas franquicias. Entre ellas estuvo el primer avance oficial de lo que será la próxima serie de Riot Games sobre League of Legends: Arcane.

Esta serie de animación promete atraer a todo el público fanático del juego y nuevos interesados. Su historia se basará en la mundialmente conocida franquicia del MOBA realizado por Riot Games. Contará con tres partes de tres capítulos cada una.

LEAGUE OF LEGENDS: ARCANE LLEGARÁ A NETFLIX

Si bien esta serie está dirigida a los amantes del juego, Netflix espera atraer a más interesados en la animación y videojuegos. La primera historia de tres capítulos tendrá como protagonistas a las hermanas Jinx y Vi y sus inicios.

Se basará entre la ciudad rica de Pitlover y el distrito con menos recursos de Zaun, llamada la “ciudad del progreso”. El equilibrio que existe entre ambos espacios se pone en peligro por el hextech, forma en la que cualquier persona puede controlar la energía mágica.

El cocreador Christian Linke explicó que lo que quieren es “explorar la idea de qué somos capaces de hacer por la familia, qué valores se comprometen y el conflicto que se soporta”. Además de las dos protagonistas, también se tendrá la aparición de Jayce, Caitlyn y los nuevos Vander y Silco.

Esta historia entra en los planes de Riot Games de querer expandir el universo o ‘lore’ de League of Legends. Eso se puede ver también en sus previos lanzamientos como Legends of Runterra y Ruined King: A League of Legends.

FECHA DE ESTRENO DE LA SERIE ANIMADA

Según lo anunciad, la serie de League of Legends está programada para salir el 7 de noviembre de este año. Ese día estrenará el primer capítulo y según como pasen los días saldrán las demás partes.