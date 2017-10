Tecnología: Niños peruanos ya aprenden matemáticas a través de Inteligencia Artificial [VIDEO y FOTOS]

Aunque suene a ciencia ficción, la Inteligencia Artificial ya se está aplicando en la educación para que los niños aprendan matemáticas, una asignatura tan importante como estigmatizada. Si tu hijo tiene problemas con este curso no te pierdas la nota.



Atrás quedaron los años en que sólo escuchábamos hablar de Inteligencia Artificial en el cine. Hoy en día, esta tecnología ya está al servicio de las industrias más avanzadas en el mundo y, aunque usted no lo crea, también de la educación. Prueba de ello son sistemas como Smartick, método online para aprender matemáticas que ha ayudado a más de 32 mil niños en el Perú y del mundo.



Tecnología al servicio de la educación



Los emprendedores Javier Arroyo y Daniel González de la Vega fueron pioneros en llevar la tecnología a la educación, al ver que año tras año los resultados de las pruebas PISA de los estudiantes hispanohablantes eran negativos. ¿Cómo hacer que las matemáticas sean atractivas y divertidas para los niños? La respuesta la encontraron en machine learning, una rama de la Inteligencia Artificial.



Inteligencia artificial Inteligencia artificial Inteligencia artificial

“La plataforma de e-learning inteligente analiza a los niños a través de un test inicial, lo que permite saber cuál es su nivel de conocimientos y posteriormente con su comportamiento somos capaces de conocer su estilo de aprendizaje”, comenta Arroyo. Por ejemplo, Smartick prepara los ejercicios y problemas matemáticos a la medida del niño, y cada sesión de 15 minutos se genera a partir de la experiencia de la sesión anterior. Incluso, cuando el estudiante no puede resolver un ejercicio repetidas veces, automáticamente salta a un video tutorial que explica la solución.



Las matemáticas también pueden ser divertidas



Por supuesto, para los niños no es suficiente que la tecnología sea efectiva, sino también debe ser divertida, por lo que estas plataformas también incorporan la gamificación –aprendizaje mediante el juego–. Así se captura la atención de los niños, porque los ejercicios están diseñados como juegos virtuales, donde cada éxito es recompensado con premios, que luego se canjean para vestir un personaje virtual. ¿El resultado? Los estudiantes que han usado Smartick han mejorado en 94% su capacidad de cálculo.



“Resulta claro que el camino no es repartir masivamente tablets y computadoras en los salones, sino incorporar la tecnología en función de las necesidades de los niños y sus motivaciones. De lo contrario seguiremos alimentando las estadísticas negativas de las prueba PISA, aunque contemos con la última generación de computadoras en el aula”, concluye Javier Arroyo.



El dato: Smartick fue elegida como una de las 15 mejores startups de todo el mundo en el famoso evento The Next Web, llevado a cabo en Nueva York, a finales del 2016. El método se puede descargar para tablets y computadoras desde iStore y Play Store.