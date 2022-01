Allá por el 2005, The Office se lanzaba por primera vez al aire a través de la NBC. Desde ahí y 9 temporadas después se posicionó como una de las series de comedia más popular hasta el momento. Ahora, luego de varios años, han resumido toda su esencia en nuevo videojuego que está disponible de forma gratuita en Android y iOS.

TE VA A INTERESAR | UFL muestra su primer tráiler: El juego que piensa destronar a FIFA y eFootball

La serie original estaba ubicada en Scranton, Pensilvania. Actualmente, la producción cuenta con un gran número de vistas a través de las diferentes plataformas de streaming como Netflix y Prime Video.

EL JUEGO DE THE OFFICE PARA ANDROID Y IOS

Este nuevo juego ha contado con el trabajo de East Side Games Group. El estudio mencionó que, precisamente, nosotros seremos los encargados de gestionar la sucursal de Scranton de Dunder Mifflin.

Según los desarrolladores, tendremos “momentos icónicos de la serie”. Así también, generaremos una conexión especial con nuestro personaje favorito, como nunca lo hemos sentido.

La directora ejecutiva del estudio, Darcy Taylor, mencionó que “los aficionados de The Office sentirán nostalgia a través de este nuevo juego”. El comunicado compartido por Polygon señaló que el nombre del juego es The Office: Somehow We Manage.

Dentro de los personajes que veremos están “Prison Mike, Farmer Dwight, Pretzel Day Stanley y, por supuesto, Three Hole Punch Jim”.

¿DÓNDE PUEDO JUGAR THE OFFICE: SOMEHOW WE MANAGE?

El juego está disponible, actualmente, para smartphones iOS y Android. Este está totalmente gratis para ser descargado en cualquier dispositivo con esos sistemas.