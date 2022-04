Sin duda alguna, la serie de The Witcher producida por Netflix ha sido una de las mejores inversiones de la compañía. La segunda temporada se posicionó en el primero puesto del top global durante su primer fin de semana de lanzamiento. Ahora, la plataforma se está preparando para grabar su tercera temporada y nos muestra detalles de ella.

La historia de Geralt de Rivia sigue su camino con Hnery Cavill a la cabeza como el protagonista. Para su siguiente temporada tendremos la presencia de cuatro nuevos personajes.

NUEVOS PERSONAJES EN THE WITCHER DE NETFLIX

En la última temporada lanzada de The Witcher, nos dimos con la sorpresa de la muerte de muchos personajes, entre ellos, Sardinilla. Pero también tuvimos el ingreso de nuevos rostros.

Personajes de The Witcher.

Ahora, esta tercera temporada que se está cocinando no será la excepción con las nuevas integraciones. Según lo anunciado en su página oficial de Twitter, veremos a cuatro personajes más.

El primero, Robbie Amell, quien ha participado en Resident Evil: Welcome to Racoon City, interpretará a Gallatin. Por el otro lado, Meng’er Zhang, actriz de Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos, llegará a la serie como Milva.

Hugh Skinner, quien fue Geo Namit en Star Wars: The Last Jedi, le dará vida al príncipe Radovid, hermano menor del rey Vizimir. Finalmente, Christelle Elwin interpretará a Mistle, miembro de The Rats, una banda de desadaptados.