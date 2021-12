No hay duda que Henry Cavill se ha robado el corazón de muchos. No solo en su papel de Superman, sino también personificando al brujo Geralt de Rivia en la serie de Netflix. Con la segunda temporada ya en marcha, parece que la productora nos está preparando más novedades sobre este universo de The Witcher. Dentro de pronto, tendremos una precuela de la producción.

Este sería el segundo spin-off que se está preparando de la saga de libros y videojuegos sobre este mundo fantástico. Uno de los primeros en lanzarse fue The Witcher: La pesadilla del lobo, el cual fue realizado con estilo de anime.

LA NUEVA PRECUELA DE THE WITCHER EN NETFLIX

La precuela cada vez va tomando más forma. Al inicio había tenido problemas de producción y solo nos habían confirmado el casting, pero ahora ya hay unas primeras imágenes de lo que será. Y está tomando forma.

Primeras imágenes de The Witcher: Blood Origin.

La historia se centra 1.200 años antes de los acontecimientos principales en The Witcher. Tendrá el nombre de Blood Origin y seguirá mostrando más sobre el mundo de fantasía y hechicería.

Al final de esta segunda temporada de la serie de Netflix se mostró un primer avance de lo que será el spin-off. Ahí se puede ver un poco de la historia del Continente y la unión entre hombres, elfos y monstruos.

Es a través de la unión de esos tres últimos que se genera el nacimiento del primer brujo. De todo esto, podemos esperar la introducción de muchos personajes nuevos sacados de los videojuegos y los libros.

¿CUÁNDO ESTRENA THE WITCHER: BLOOD ORIGIN?

Aún no hay una fecha exacta de cuándo será el estreno oficial de esta precuela de la serie de Geralt de Rivia. Sin embargo, por el momento, podemos seguir disfrutando de la historia del brujo en Netflix.