Tito Silva: "Es un trabajo a tiempo completo, pero cuando te apasiona algo, la creatividad fluye y hay que aprovecharlo".

En el mundo de los memes aparecen situaciones de lo más descabelladas. Un día vemos un dinosaurio que baila al ritmo del coro ‘Auxilio, me desmayo; cállese, viejo lesbiano’ y al otro a Freddie Mercury cantando con ‘Los Toribianitos’, pero ¿te has preguntado quién hace todos estos disparatados virales? Su nombre es Tito Silva, un músico peruano de 27 años que se define como un influenciador musical.



“Lo que hago es coger las tendencias y memes para convertirlos en música. Doy un mensaje distinto, a través de la broma y la ironía”, explica.



Cuenta que empezó realizando ‘mashups’ (unir digitalmente a dos artistas en una sola canción) de Eva Ayllón con Michael Jackson.



“Trataba de pensar cada vez en cosas más disparatadas, hasta que en un momento dije: ya no voy a mezclar cantantes, sino frases lanzadas por la gente”. Es así que nace la ‘canción meme’, donde musicaliza todas las expresiones graciosas y controversiales de políticos, periodistas, artistas y vendedores.



SUS CREACIONES



Él es el ‘culpable’ de ‘Estoy chihuán’, canción que hizo junto a la Tigresa del Oriente, y ‘No soy tu querido’, frase lanzada por un molesto entrevistado a Milagros Leiva. Poco a poco, ha empezado a tener auspicios y a ganar dinero en Facebook gracias al éxito de sus videos virales.



“Es un trabajo a tiempo completo, pero cuando te apasiona algo es diferente, la imaginación y creatividad fluyen y hay que aprovecharlas”, dijo Tito Silva.



Tito Silva. (Video: Trome.pe)

SI QUIERES CONVERTIR UN VIDEO EN VIRAL



1.Crea tu propio estilo, no te copies de nadie.

2.Trabaja una imagen que te diferencie de los demás.

3.Debes estar al tanto de las tendencias y la coyuntura.

4.Sé muy rápido para elaborar tu video o imagen.

5.Explora tu creatividad.



EL PRIMERO



Bad Day (Mal día) fue el primer video que viralizó. Este clip fue grabado en 1997 por unas supuestas cámaras de vigilancia donde se muestra a un trabajador destruyendo su escritorio. El video fue publicado en YouTube en el 2006 y logró conseguir más de 2 millones de visualizaciones en muy poco tiempo.