¿Buscas inmersión total y complejidad acústica en VR? AMD y Valve se unen para dar soporte de audio en Steam

AMD y Valve han anunciado su cooperación para brindar soporte para TrueAudio Next (TAN) de AMD en Steam Audio, ofreciendo una mayor complejidad acústica y detalle al contenido de realidad virtual a la vez que se acelera significativamente el procesamiento de audio y se mejora el rendimiento general.



TAN tiene dos características de alto nivel para maximizar el rendimiento de audio en los equipos:



• Reserva de recursos de AMD: Permite a los desarrolladores reservar una parte del cálculo de la GPU exclusivamente para el procesamiento de audio. Los desarrolladores pueden dedicar entre un 20 y un 25 por ciento de las unidades informáticas de una GPU para el procesamiento de audio y pueden habilitarse o deshabilitarse escena por escena.

• Algoritmos de convolución en la GPU: Permite a los desarrolladores aumentar la complejidad acústica y los detalles en sus juegos y aplicaciones de realidad virtual utilizando la reverberación de convolución. La convolution reverb puede modelar una amplia gama de fenómenos acústicos y conduce a una mayor sensación de presencia, que es imprescindible para crear una verdadera inmersión en los títulos de realidad virtual.



TrueAudio Next ahora integrado con Steam Audio

Estas características ofrecen varias ventajas a los desarrolladores, lo que permite un mejor rendimiento y experiencias más inmersivas, que incluyen:



• Mayor complejidad auditiva: Ofrece a los desarrolladores la opción de aumentar el número de fuentes de audio, orden de Ambisonics para sonido indirecto, longitud de respuesta de impulso (IR) y más.

• Libera recursos de la CPU: Mueve la convolución desde la CPU a la GPU, reduciendo la fracción de tiempo que la CPU consume en el procesamiento de audio, permitiendo que la CPU sea utilizada por otras tareas, como la simulación física o la IA.

• Reduce/Elimina clics, saltos y problemas de audio no deseados: Reproducir una escena compleja no hará que el procesamiento de audio se ralentice, evitando fallos de audio no deseados.

• Ayuda con un rendimiento suave como la seda: Evita caídas repentinas de velocidad de cuadros y tartamudeos, ya que el procesamiento de audio no interfiere con los gráficos ni con el procesamiento de la CPU.



Para más información sobre TAN y la nueva integración, además de cómo habilitar TAN en Steam Audio, utilizando los complementos Unity, FMOD o Unreal Engine 4 o C API, consulta el siguiente blog y vídeo.

VOLVER A LA PORTADA DE TROME.PE

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.