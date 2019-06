Evangelion en Netflix: Cómo, cuándo y dónde ver online el estreno de los capítulos y películas de la serie

Estreno de Evangelion por Netflix | Y por fin llegó el gran día esperado por muchos fans. Hace unos meses la plataforma de streaming sorprendió a todos anunciando que Shin Seiki Evangelion (Neon Genesis Evangelion) volvería a la pantalla chica a través de la plataforma de streaming. De esta manera, los 26 capítulos originales del controvertido anime formarán parte del catálogo principal.



Pero eso no es todo, las dos películas de Evangelion, Neon Genesis Evangelion : The End of Evangelion y Neon Genesis Evangelion: Dead and Rebirth también estarán disponibles para su reproducción.

¿Cuándo se estrena Evangelion en Netflix?

La fecha de estreno de NEON GENESIS ENVANGELION será este viernes 21 de Junio, a través de la plataforma de streaming podrás disfrutar de todos los capitulos y las películas de esta icónica serie de la animación japonesa.

¿Qué novedades traerá este relanzamiento de Neon Genesis Evangelion en Netflix?

Se ha filtrado que el doblaje de la serie será totalmente diferente al original. De momento esta información no ha sido confirmada por Netflix , pero Jorge Saudinós habría comentado que estaba trabajando en el doblaje de la serie junto a sus dos películas en un mensaje en sus redes sociales.



Lo único que se puede hacer es esperar a que Netflix publique algún video donde muestre el doblaje de su nueva serie. Por otro lado, los mismos creadores de Evangelion publicaron a través de su página oficial que la cuarta película de la saga Rebuild of Evangelion, la 3.0+1.0 específicamente, estaría en proceso y llegaría aproximadamente en el 2020.



Tráiler de Neon Genesis Evangelion

Ficha técnica de Neon Genesis Evangelion

Director: Hideaki Anno

Productores: Noriko Kobayashi y Yutaka Sugiyama

Estudio: Gainax y Tatsunoko Production

Cadena de TV: TV Tokyo

Música por: Shiro Sagisu

Género: Ciencia ficción, filosófico y psicológico

Primera emisión: 4 de octubre del 1995

Última emisión: 27 de marzo de 1996

Episodios: 26

Licenciado por: Netflix

● VIDEO | Evangelion en Netflix - Promoción