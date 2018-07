Hoy es posible ver películas online en la mejor calidad HD sin necesidad de pagar una suscripción a Netflix o HBO Go . Disfrutar de tu película favorita de forma legal ya no tiene por qué ser un obstáculo imposible de superar. ¡Hasta puedes ver los mejores títulos con subtítulos en español latino o doblados a tu idioma!



Existen varias películas ONLINE GRATIS o de dominio público en la red, ya sea porque sus derechos de autor caducaron o porque simplemente el dueño puso la cinta a disposición del público.

Sin embargo, es claro que no encontrarás los últimos estrenos como Ant-Man and the Wasp . A continuación, 5 formas legales y gratis de ver películas de cine sin tener que descargar, además, en audio latino en algunos casos.

1. YOUTUBE

YouTube

Además de miles de videos YouTube también incluye películas completas . Aunque su catálogo es reducido existen canales especializados como Cine español clásico , que tiene más de mil películas españolas antiguas.

Por otro lado, Paramount creó el canal The Paramount Vault para subir algunas películas, pero están restringidas geográficamente y necesitarás utilizar una VPN.

2. OPEN CULTURE

OPEN CULTURE

Además de películas clásicas , indies, cine negro, documentales, entre otras Open Culture ofrece libros, audiolibros, cursos online, lecciones de lenguas extranjeras GRATIS . La colección se divide en las siguientes categorías: comedia y drama; Film Noir, Horror y Hitchcock; Westerns; Películas de artes marciales; Películas mudas; Documentales, y Animación.

También ofrecen colecciones especiales de películas ganadoras del Oscar y películas de Andrei Tarkovsky y Charlie Chaplin.

3. LEGALMENTE GRATIS

Legalmente Gratis

Legalmente Gratis reúne películas y documentales de dominio público , es decir acceder a su contenido será sencillo y no tendrás percances con la publicidad o spam. El contenido es gratuito y es reproducido desde YouTube y Vimeo.

El etnógrafo es un documental del cineasta Ulises Rosell (Video: Fortunato Films)

4. TRANSMISIONES DE TV EN VIVO

Movistar Play

Existen cadenas televisivas cuya programación la transmiten vía internet, lo cual te permite acceder de forma gratuita a varias películas y series . Un buen ejemplo de esto en Perú en Movistar Play , aunque para esto necesitas ser cliente de este proveedor.

5. FILMON

Filmon

FilmOn es un servicio de televisión por Internet, aunque es por suscripción existe una opción gratis que te permite la visualización de algunos canales de televisión local en todo el mundo, y de igual manera varias películas. Admite más de 600 canales adicionales y su biblioteca incluye las bibliotecas CineBx y Allied Film.

La red de redes te brinda la posibilidad de acceder a muchas páginas para ver películas y series online de forma legal. Ya sea desde tu casa o el lugar donde te encuentres, solo necesitas un dispositivo con conexión a Internet para disfrutar de un amplio catálogo de cintas cinematográficas.