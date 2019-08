¡No es una mototaxi! Conoce el verdadero significado de este emoji de WhatsApp

WhatsApp se ha convertido en la aplicación más descargada en lo que va del año. Y es por esta razón que la compañía lanzará una nueva actualización en septiembre que no solo trae el esperado "modo oscuro", sino también 230 nuevos emojis.

Entre los emoticones que se incorporarán a WhatsApp están el zorrillo, la perla, la mantequilla, el diente de ajo, el flamenco, el perezoso, el brazo, el símbolo de pequeñez, etc.

Sin embargo, existe uno que llama la atención. Se trata de un vehículo que muchos indicaron que es la mototaxi, cuya figura es una moto unido con una cabina para los pasajeros.

Por fin se descubre el misterioso significado del emoji. El emiticón es un Auto Rickshaw. ¿Qué es? También conocido como Tuk Tuk.

Es un medio de transporte usado mucho en la India y que ha sido reclamado a Unicode para su incorporación. Generalmente tiene tres ruedas y varios niveles de protección contra los elementos externos (algunos al aire libre, otros están cerrados).

Este es el tuk tuk, muy popular en los países del Ásia. WhatsApp decidió incorporarlo a su listado de emojis. (Foto: Getty Images)

Auto Rickshaw fue aprobado como parte de Unicode 12.0 en 2019 y agregado a Emoji 12.0 en 2019. Se espera que llegue a WhatsApp en septiembre próximo.

Otros emojis que se verán en WhatsApp es la llegada de los llamados inclusivos, específicamente aquellos no binarios: que no son ni hombre ni mujer. Estos tienen un aspecto neutro con el fin de que no sean identificados con ninguno de los sexos masculino ni femenino.



MODO OSCURO EN WHATSAPP

En septiembre WhatsApp llegará recargada de novedades con su actualización más espectacular que nunca se ha visto. No solo traerá nuevos emojis, sino también la incorporación del "modo oscuro".



Esta función te permitirá mejorar tu campo de visualización a fin de que tu vista no se canse por el color blanco intenso que actualmente tiene la aplicación. El fondo será plomo y las letras serán resaltadas con blanco o verde fosforescente.