Esto significa el emoji del corazón marrón en WhatsApp y cuándo puedes usarlo

¿Te has preguntado por qué WhatsApp tiene un corazón marrón y para qué debes usarlo?. Cada una de ellas esconde un significado que muy pocos han encontrado en las redes sociales o usando Google. Si bien cada uno no es amor, aquí te explicamos cuándo debes usarlos y cuándo no.

Entre algunos corazones de colores en WhatsApp tenemos el amarillo, rojo, azul, violeta, verde, naranja. A ellos se le integrarán el color blanco y marrón.

¿Para qué sirve y qué significa el color marrón en la aplicación? Si lo primero que pensaste es en el sentimiento de pasión, pues estás totalmente equivocado.

Conoce el significado de todos los corazones de WhatsApp. (Foto: Emojipedia) Conoce el significado de todos los corazones de WhatsApp. (Foto: Emojipedia) Conoce el significado de todos los corazones de WhatsApp. (Foto: Emojipedia)

Según Emojipedia, este emoji tiene un significado muy singular. Si bien intenta no representar emociones tan efusivas y radiantes, tampoco pudiera llegar a considerarse como un color depresivo o triste. Se relaciona con la tierra, la madera, la naturaleza y el medio ambiente. Es un color que puede en las tonalidades de los cálidos.

Es de tal forma que este ícono puede ser enviado a tu mejor amigo con el que quieres compartir más cosas que le daría a un compañero, por ejemplo, de trabajo, siempre y cuando se trate de un tema en particular como el cuidado medio ambiental.



WhatsApp cuenta con más de 10 símbolos de corazón y aquí te explicamos qué significan cada uno: