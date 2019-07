WhatsApp: ¿qué significa en realidad este emoji en forma de gota de sangre? 

WhatsApp cuenta con más de decenas de emojis en su aplicación. Entre ellas podemos encontrar los corazones, las caritas amarillas, animales, frutos, objetos, deportes, actividades cotidianas, profesiones, etc. Pero existe uno muy particular que no solo representa una gota de sangre.

En la versión número 12 de este compilado de emojis la gota significa que alguien ha donado sangre o ha sufrido una lesión. Pero no solo eso. Según menciona también Unicode representa a la menstruación.

La persona que estuvo detrás de la campaña para que el emoji del sangrado se incluya en WhatsApp es Susanne Legena, directora general adjunto de Plan Internacional en Australia. Ella indica que el emoji "representa a una palabra global y que tiene sentido hacer campaña por que las mujeres puedan expresar si están con la menstruación o no sin ningún temor".

"A pesar de que por lo menos 800 millones de mujeres y niñas entre las edades de 15 y 49 están menstruando en este momento, no hay un solo emoji para representar períodos", recalcó.



Estos son los próximos emojis que llegarán a la aplicación de WhatsApp en los próximos meses. (Foto: Unicode)

Cabe señalar que el emoji de la menstruación aún no está habilitado en WhatsApp, pero se espera que llegue en los próximos meses a la aplicación de mensajería rápida.

También se agregarán los emojis de la pierna ortopédica, el falafel, la mantequilla, el wafle, el planeta Saturno, el perezoso, el zorrillo, el orangután, etc.