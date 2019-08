¿Santa Rosa tiene WhatsApp? Esto ocurre con tu carta si la envías a través de la app

¿Alguna vez le has escrito? Muchos no lo saben pero Santa Rosa de Lima tiene WhatsApp y es oficial. Como parte de su día, el Arzobispado ha habilitado y puesto a disposición de las personas que se encuentran lejos de sus hogares, tienen alguna discapacidad o no pueden ir al santuario de la Patrona de Lima, un número a fin de que puedas enviar tus deseos.

¿Cómo hago? Según los encargados que manejan el WhatsApp , mismo que muestra la imagen de la Santa adornada con rosas en la cabeza, indican que solo hay un número oficial y es 934720733.

Cuando mandes tu texto, los que se encuentran detrás de la app te explican el proceso de cómo se llevará tu carta al pozo de los deseos. Muchos piensan que esto simplemente se perderá, pero no es así.

Si le escribes un deseo, automáticamente los encargados de manejar la cuenta de WhatsApp registrarán tu pedido y lo escribirán en una hoja a fin de que este sea impreso y depositado en el pozo ubicado en el Santuario de Santa Rosa de Lima, en el centro de la capital.



Luego de mandar tu carta, esta se imprime y se deposita en el pozo ubicado en el santuario de Santa Rosa. (Foto: WhatsApp)

Asimismo, el Arzobispado de Lima ha lanzado una aplicación móvil para que los fieles puedan hacer el tradicional pedido a la santa limeña. La misma la puedes encontrar en Google Play con el nombre de Santa Rosa de Lima.



Otro método para dejar tus deseos son también enviarle un mail. Los fieles que no puedan asistir pueden dejar un correo electrónico a rosadelima.peru@hotmail.com y santarosa.correo@gmail.com.



Isabel Flores de Oliva, conocida como Santa Rosa de Lima, falleció un 24 de agosto de 1617, hace 400 años. Las puertas del templo ubicado en la avenida Tacna estarán a abiertas hasta las 8pm.



SANTUARIO DE SANTA ROSA EN GOOGLE MAPS

¡Sin salir de casa! Cada 30 de agosto se celebra el día de Santa Rosa de Lima, una fecha importante que moviliza a miles de peruanos para rendirle homenaje y recordar a este personaje religioso que se convirtió en la primera mujer en ser santificada en el continente americano. Y muchos fieles pueden vivir esta celebración con un recorrido virtual a la casa donde nació esta santa limeña, así como a la iglesia erigida a su nombre a través de Google Maps.