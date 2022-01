No hay dudas que una de las características de Xbox es que le gusta colaborar con diversas empresas. Anteriormente ha logrado lanzar diversas zapatillas exclusivas de la mano de Adidas. Ahora, han decidido aliarse con la reconocida marca de maquillaje OPI para sacar una línea de colores de esmalte inspirada en sus videojuegos exclusivos.

Entre los juegos que más resaltan en esta nueva colaboración son Forza Horizon 5 y Halo Infinite. Ambos juegos salieron al mercado el año pasado y resaltaron por su buen desempeño gráfico, así también, como por su historia.

LA NUEVA LÍNEA DE ESMALTES DE XBOX

Esta nueva serie de esmaltes OPI con Xbox está compuesta por 12 colores distintos. Según Xbox Wire, estos maquillajes “darán vida a los mundos virtuales de los títulos de Xbox Game Pass”, la plataforma de juegos por suscripción.

Los colores que estarán a la venta serán Quest for Quartz, Pixel Dust, Racing for Pinks, Suzi is My Avatar, Trading Paint, Heart and Con-soul, The Pass is Always Greener, Sage Simulation, You Had Me at Halo, Can’t CTRL Me, Achievement Unlocked y N00berry.

Estos son los colores de los esmaltes de Xbox.

Es importante recalcar que la colección solo estará disponible en tiendas estadounidenses por el momento. Especialmente, en la cadena de tiendas ULTRA. Pero, es posible que salgan al mercado global desde el 1 de febrero.

Si llegas a comprar uno de estos esmaltes, vas a poder acceder a contenido exclusivo de Halo Infinite y Forza Horizon 5. Además, se sortearán en el TikTok e Instagram de OPI tres mandos con los colores Achievement Unlocked, Racing for Pinks, y Can’t CTRL.

COSTO DE LOS ESMALTES DE UÑAS DE XBOX

El precio con el que llegarán estos esmaltes de uñas de Xbox a las tiendas será de 10,50 dólares.