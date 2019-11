¿Quieres cantar como Freddy Mercury? Conoce esta app de Google y YouTube

Esta aplicación de YouTube y Google funciona con la inteligencia artificial y muchos ya la están probando. “Bohemian Rhapsody” es considerada una de las mejores canciones de rock de todos los tiempos, no es sorpresa que el video llegó recientemente a las mil millones de reproducciones en YouTube. Por décadas, los fanáticos han cantado las icónicas letras de la canción junto a la inigualable voz de Freddie Mercury, pero ¿cuántos pueden realmente cantar como él?



YouTube , Google Creative Lab y Google Research, en colaboración con Queen, Universal Music Group y Hollywood Records, han desarrollado un experimento con Inteligencia Artificial llamado FreddieMeter para averiguarlo.

La campaña se está lanzando en apoyo de Mercury Phoenix Trust, una organización benéfica fundada por Brian May, Roger Taylor y Jim Beach para crear conciencia y recaudar fondos para la lucha contra el VIH SIDA, y en honor al 44 aniversario de la primera presentación en vivo de "Bohemian Rhapsody", en el Empire Theatre, Liverpool, en Reino Unido en noviembre de 1975; FreddieMeter fue creado para permitir que los fanáticos de todo el mundo determinen cuán estrechamente su canto coincide con la voz del legendario líder de Queen, Freddie Mercury.



El FreddieMeter muestra a los usuarios qué tanto coincide su voz con el rango legendario de Freddie Mercury al analizar el tono, el timbre y la melodía del cantante para asignarles un puntaje de 0 a 100. Fanáticos de Queen, imitadores y cualquiera que disfrute de un pequeño karaoke, y esté listo para tomar el desafío, puede comenzar haciendo lo siguiente:



Canta: elige una de las cuatro canciones de QUEEN en el micrositio (Bohemian Rhapsody, Don’t Stop Me Now, Somebody to Love o We Are the Champions) y cántala con todo el corazón

Comparte: descubre tu calificación y compártela en redes sociales. Descarga tu resultado directamente del dispositivo y comparte tu resultado en tus historias de YouTube, Instagram, Twitter y Facebook para iOS y Android

Rétalos: Usando el hashtag #FreddieChallenge en redes sociales reta a tres amigos para ver cómo les va en el FreedieMeter

Dona: Invita a donar a la fundación Mercury Phoenix Trust en tu publicación: http://www.mercuryphoenixtrust.com/donate

Google Creative Lab y Google Research crearon FreddieMeter usando nuevos modelos de Aprendizaje Automático dentro del dispositivo, que se ha entrenado con la voz aislada de Freddie y con algunas muestras de personas intentando cantar como él. FreddieMeter está entrenado y optimizado para solistas, funcionando en dispositivos de escritorio, Android y iPhone, y el audio no se carga en ningún servidor para ser analizado, por lo que todas las voces se mantienen totalmente privadas a menos que el usuario las comparta.



Freddie Meter forma parte de la celebración de YouTube a la música de Queen y al hito de “Bohemian Rhapsody” al llegar a mil millones de reproducciones, que coincidió con la reciente remasterización a HD del video.



En alianza con Universal Music Group y Hollywood Records, YouTube lanzó recientemente ‘You Are The Champions’, una campaña única que dio a los fanáticos de la banda la oportunidad exclusiva de formar parte de la historia de Queen al estelarizar, en videos nuevos y generados por los usuarios, tres de las canciones más celebradas de la banda: “A Kind of Magic,” “Don’t Stop Me Now” y la icónica “Bohemian Rhapsody”.