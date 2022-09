Daniel Urresti a George Forsyth: “Sus parejas necesitan protección para que no las maltrate”

Duración: 01:38

Mientras exponían sus ideas, para el tema de Desarrollo Social, Daniel Urresti le recordó al exalcalde de La Victoria la denuncia que presentó su expareja Vanessa Terkes por violencia familiar. “Sr. George Forsyth he demostrado largamente que yo no necesito protección, las que necesitan protección son sus parejas para que usted no las maltrate”, dijo. (VIDEO: Latina)