Julio Guzmán tomó con humor una pregunta que le hicieron en Mujeres al Mando, donde le consultaron si no le molesta que digan que su esposa ‘para la olla’. “Yo empecé a trabajar a los 15 años y no he parado de trabajar, los únicos dos momentos en los que no he trabajado han sido los tres meses de campaña de 2016 y los tres meses en la campaña actual”, aseguró el candidato del Partido Morado. Video: Mujeres al Mando