Un sujeto fue detenido por la policía tras robarle un celular a una persona de la tercera edad y en el colmo de sinvergüenza, el delincuente primero pide que le peguen pero que no lo denuncien. Luego trata de convencer a su víctima contándole que afronta problemas emocionales y que “roba porque mi novia me dejó y no como hace dos días” (Videos: Latina tv)