Sujeto roba un celular y tras su captura confiesa que fue ‘poseído por el demonio’

Duración: 01:46

Tito Parra Aguilar fue capturado por agentes de la Policía Nacional tras robar un teléfono celular de una persona que viajaba en un bus a la altura de la cuadra 13 de la avenida Parinacochas, en La Victoria. “Se lo juro por Dios y mis hijos que yo trabajo normal. Solamente que se me ha metido el demonio. Se me ha cruzado algo por la cabeza y he cogido el celular. Estoy bien arrepentido, de verdad”, exclamó el hombre de 30 años al ser interrogado. (Fuente: América TV)