Lorena Álvarez no pudo evitar comentar la polémica salida del congresista Bermejo de la fiesta que organizó el ministro del Interior, Luis Barranzuela, el pasado 31 de octubre. “Lo sacan y lo meten al carro del cogote, para que no lo vayan a ver. No se vaya a molestar, pero me recuerda cuando a Yahaira Plasencia la sacaron del tono y la encontraron en la maletera del carro”, dijo la periodista de Latina. Video: Latina Noticias