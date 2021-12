Jorge Muñoz se molesta EN VIVO por pregunta sobre Mesa Redonda y Verónica Linares arremete: “Tiene que responder”

Duración: 02:01

En conferencia de prensa, Jorge Muñoz se incomodó y molestó con un periodista que le preguntó EN VIVO el por qué no inspeccionaron la galería que se incendió la tarde del último 30 de diciembre en Mesa Redonda, pues según se conoció el recinto era ilegal. “Esa pregunta no es pertinente, no me voy a volver a pronunciar”, dijo el burgomaestre y Verónica Linares explotó. “El alcalde tiene la obligación de responder”. Video: América TV.