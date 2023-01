Rafael López Aliaga responde a arengas en pleno discurso: “Siempre hay un loquito, es cierto, Porky es amor”

Duración: 01:54

El alcalde Rafael López Aliaga presidió la Sesión Solemne por el 488 Aniversario de Lima Metropolitana, sin embargo, ocurrió un momento anecdótico cuando se escucharon los gritos de una persona. Inmediatamente el burgomaestre respondió. “Siempre hay un loquito, me van a disculpar, pero me persigue este señor. Borren eso del guion, que no quede registrado. El señor me persigue, pero siempre grita lo mismo, se oculta. Porky es amor, me enorgullezco”, dijo. Video: MML.