Duración: 02:54

Una mujer que vende bolsas en las afueras de un mercado se quebró al decir que este martes no tiene ventas y no tiene qué comer. “Ese presidente es un mentiroso, nos dijo que en un país rico no iba a haber pobres, es un mentiroso, miente, cómo engaña al pueblo”, mencionó indignada. Video: América Noticias.