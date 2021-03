La integrante de ‘Esto es guerra’, Alejandra Baigorria recibió el apoyo de su hermano menor, Sergio Baigorria, luego que la expareja de Said Palao, Aleska Zambrano revelara que la hija de ambos llora cuando visita a su padre porque no puede estar solas con él debido a la presencia de Alejandra. También fue criticada por supuestamente ser “intensa” con Said. Sin embargo, su hermano Sergio sacó cara por ella: “Ese corazón lleno de amor es único, no dejes que nada ni nadie lo cambie”, escribió en su red social. (Instagram: @alejandrabaigorria)