La conductora de televisión, Almendra Gomelsky retorna a la televisión por la señal de TVPerú junto al actor Joaquín de Orbegoso. Aunque aún no se da a conocer el formato del programa ya salió la promoción de intriga que Almendra publicó en su cuenta en Instagram. “¡Qué emoción! No saben las ganas que he tenido de contarles sobre este nuevo proyecto. ¡Nos volvemos a encontrar a través de la pantalla de @tvperuoficial! Contando los días. ¡Pronto más detalles! Mándenme todas sus buenas y lindas vibras”, escribió la conductora en su red social. (Fuente: Instagram @ almendra_gd)