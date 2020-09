El reconocido actor, Miguel Vergara, que personificó al gracioso ‘Chato’ en la exitosa película ‘Asu Mare’, no teme reinventarse y salir adelante frente a la crisis económica paseando perros o ayudando a un familiar en su taller de mecánica. “Tengo un amigo que pasea perros y lo llamé para preguntar si podía darme chamba y me dijo que no había ningún problema … Guardé pan para mayo, junio, julio pero para agosto y setiembre ya no hay”, dijo con buen humor Vergara para América Espectáculos.