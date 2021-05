“Yo no me perdí Miss Universo, ellos me perdieron a mí... No necesito una corona para generar cambios, seguiré haciéndolos”, dijo la Miss Chile Daniela Nicolás. El video se ha viralizado y ha generado críticas debido a la ‘piconería’ de la concursante chilena en el evento de belleza al no ser considerada entre las 21 finalistas . (Video: Instagram)