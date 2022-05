Shakira se vuelve la segunda cantante latina más rica del mundo

Duración: 02:02

¡A pesar del paso del tiempo, no pierde vigencia! La colombiana Shakira se ha convertido en la segunda cantante latina con más patrimonio neto del mundo según la reciente ranking del Celebrity Net Worth con un capital de US$ 300 millones y solo es superada por Jennifer Lopez quien es dueña de una fortuna de US$ 400 millones. (Fuente: Latina TV