Juan Manuel Vargas distanciado de Guerrero y Farfán: “Quisiera buscar una explicación” Juan Manuel ‘El loco’ Vargas contó en ‘La fe de Cuto’ que ya no tiene comunicación con Jefferson Farfán y Paolo Guerrero con quienes tuvo una gran amistad años atrás. El ex Fiorentina explicó que no sabe la razón del distanciamiento a pesar que ha tratado de reunirse con ellos.