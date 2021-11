El delantero peruano Paolo Guerrero reapareció ante cámaras y aseguró que dentro de tres o cuatro meses podrá volver a jugar al fútbol competitivo. “El único problema que tengo es mi rodilla. A mí me lesionaron, yo no sufro de lesiones. Me siento entero. Si no estuve rindiendo fue porque no entrenaba, mi rodilla se hinchaba y no tuve una buena recuperación”, destacó. (Fuente: Latina TV