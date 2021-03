No desveló Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, la titularidad o no en el derbi de este domingo contra el Real Madrid de Joao Félix, del que remarcó su “talento especial” para “sacar algo” que “nadie puede tener” en un partido que no ve tan concluyente ni para el ganador ni para el perdedor. (Fuente: EFE)