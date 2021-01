Enterada de la liberación del chofer venezolano José Bermúdez, la fiscalizadora de la ATU Jackelyne Rosales pidió justica por la grave condición en la que fue dejada: “Estas no son lesiones leves, no puedo ni mover mi piernas, no puedo ni ir al baño.... que pague por lo que ha hecho”, manifestó la víctima de este irresponsable conductor, en imágenes emitidas por TV Perú Edición Noche. A Bermúdez no le importó arrollar a la mujer e intentar huir en la combi, siendo capturado en una intensa persecución. (TV Perú Noticias)