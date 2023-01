Adriana Quevedo le envía indirecta a Karla y ‘Metiche’: “No están acostumbrados a tu éxito”

Duración: 00:15

Adriana Quevedo volvió lanzó una indirecta a sus excompañeros Karla Tarazona y Kurt Villavicencio. La actriz compartió un video de Oprah Winfrey y el éxito, lo que sería un claro mensaje para los conductores de televisión. “A la gente no siempre le gustas y no siempre están felices por ti; y si te rodeas de personas que no están acostumbradas a tu éxito, se vuelven temerosas”. Video: Instagram/@adrianaquevedosanchez