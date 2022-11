Aída Martínez se fracturó la mano al caerse de su moto: “He llorado todo el día, tuve un dolor que me paralizó por un tiempo”

Duración: 03:02

Aída Martínez relató a través de sus redes sociales el terrible accidente que sufrió al manejar su motocicleta. La arequipeña sufrió la fractura de su mano derecha e indicó: “He llorado todo el día, aterricé en la pista, tuve un dolor que me paralizó por un tiempo. Me puse a llorar porque este fin de semana tengo dos carreras. Este golpe en el labio también me la hice en el accidente”, reveló. Video: Instagram/@aidamartinezw.