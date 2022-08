Alejandra Baigorria revela que hace tres semanas ya no duerme con Said Palao: ¿Están distanciados?

Duración: 02:56

¡UY! Alejandra Baigorria reveló que hace tres semanas ya no duerme con Said Palao; sin embargo, esto no se trata de ningún distanciamiento por problemas en su relación, todo lo contrario. La empresaria indicó que se mantienen cada uno en su casa para que Palao esté concentrado en la Copa Panamericana de Judo. “Estuvo durmiendo solo para levantarse temprano, entrenar y estar concentrado porque cuando dormimos juntos nos quedamos dormimos hasta tarde”, dijo. (Video: América TV)